Постинг материалов на сайт (wordpress)

Здравствуйте.

Необходимо закинуть 50 материалов на сайт под управлением CMS WordPress. каждая статья оплачивается по своей цене.

Статьи большие, структурированы, с большим количеством изображений. Я вам их даю в вордовских документах, вы отправляете на сайт. Необходимо будет:

удалить лишнее форматирование, если оно есть (копирайтеры иногда любят страдать творчеством), т.е. оставляем только h2 подзаголовки.

вычитать текст на предмет ошибок

забросить на сайт

добавить изображения, прописать альты.

От последнего пункта зависит стоимость - иногда может быть 1-3 картинки, которые вы сразу найдете в гугле и просто зальете. В других случаях будет 10-15 изображений с того же гугла, а в третьих нужно будет соединять 2-3 изображения в одно, и только потом забрасывать на сайт.

Соответственно стоимость за каждый материал колеблется от 15 до 45 грн (45 - 130 р.)

Оплата - вебмани, карта привата.