Постинг материалов на сайт (wordpress)

$150
Наполнение сайтовЗакрыт25 заявок326 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо закинуть 50 материалов на сайт под управлением CMS WordPress. каждая статья оплачивается по своей цене.

Статьи большие, структурированы, с большим количеством изображений. Я вам их даю в вордовских документах, вы отправляете на сайт. Необходимо будет:

  • удалить лишнее форматирование, если оно есть (копирайтеры иногда любят страдать творчеством), т.е. оставляем только h2 подзаголовки.
  • вычитать текст на предмет ошибок
  • забросить на сайт
  • добавить изображения, прописать альты.
От последнего пункта зависит стоимость - иногда может быть 1-3 картинки, которые вы сразу найдете в гугле и просто зальете. В других случаях будет 10-15 изображений с того же гугла, а  в третьих нужно будет соединять 2-3 изображения в одно, и только потом забрасывать на сайт.

Соответственно стоимость за каждый материал колеблется от 15 до 45 грн (45 - 130 р.)

Оплата - вебмани, карта привата.

WordPress
8 лет назад
demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
28 отзывов