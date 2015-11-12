Разместить статью (wordpress)

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Нужно разместить статью на wordpress (в html редакторе).

Хорошо оформить - абзацы, выделение, списки, блоки внимания, линковка, фото (обрезка под размер)

WordPress
8 лет назад
aaammmvvv
Сергей 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад