Необходимо заполнить ключевые слова и формы товаров на сайте.

Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок232 просмотра
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Добрый день

Разовая работа,

необходимо заполнить ключевые слова и формы товаров на сайте.

Заполнение одной формы занимает 3–4 минуты.

Все расскажу, покажу.

Объем — 400 форм.

Базовые знания английского.

Исполнительность, аккуратность.

8 лет назад
maxonproject
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад