Добавить отзыв о препарате на популярные сайты отзовики

Добрый день Разовая работа, необходимо заполнить ключевые слова и формы товаров на сайте. Заполнение одной формы занимает 3–4 минуты. Все расскажу, покажу. Объем — 400 форм. Базовые знания английского. Исполнительность, аккуратность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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