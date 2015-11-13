Добавление проектов в Битрикс-МаркетПлэйс

Нужно разместить статью на wordpress (в html редакторе). Хорошо оформить - абзацы, выделение, списки, блоки внимания, линковка, фото (обрезка под размер)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ряд готовых проектов(сверстаных/настроенных), которые необходимо подготовить и разместить на МаркетПлэйс
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