Размещение и оформление статей на Wordpress

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть первый сайт компании - http://www.moiokna.by/ Сейчас запускается второй с аналогичной структурой - http://imperial-okna.by/ В разделе каталога, аналогичному первому http://www.moiokna.by/catalog/ нужно будет найти и добавить фото по темам каталога "окна пвх" , "балконные рамы" , "обшивка вагонкой, пвх" и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен контент-менеджер для размещения и оформления текстов на сайт (Wordpress). Необходимо разместить тексты, найти, обрезать, вставить и подписать несколько картинок, найти одно-два видео по теме. Заполнять заголовок, title-description есть готовые - копировать/вставить.
Требования:
1. Опыт работы с СMS Wordpress
2. Базовые знания HTML
3. Аккуратность и ответственность
Оплата 40 руб. — 1 статья (WebMoney или ЯД).
Кратко расскажите о себе в заявке и оставьте логин Skype.
Спасибо.
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