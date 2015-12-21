Размещение и оформление статей на Wordpress

$20
Наполнение сайтовЗавершен19 заявок314 просмотров
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Добрый день!

Нужен контент-менеджер для размещения и оформления текстов на сайт (Wordpress). Необходимо разместить тексты, найти, обрезать, вставить и подписать несколько картинок, найти одно-два видео по теме. Заполнять заголовок, title-description есть готовые - копировать/вставить.

Требования:

1. Опыт работы с СMS Wordpress

2. Базовые знания HTML

3. Аккуратность и ответственность

Оплата 40 руб. — 1 статья (WebMoney или ЯД).

Кратко расскажите о себе в заявке и оставьте логин Skype.

Спасибо.

WordPress
8 лет назад
madchen
Ольга 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Akelich
Сергей 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Спасибо Сергею за сотрудничество. Быстро разобрался в проекте и учел все замечания. Всегда на связи и все задания выполняются в срок. Продолжаем работать.
Очень удобно работать с этим заказчиком. На первых парах исправляет ошибки, что бы более точно выполнять тз. С оплатой проблем нет, всегда на связи. Рад буду работать вместе и дальше.
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