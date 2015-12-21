Размещение и оформление статей на Wordpress

Нам нужен КМ, который будет работать с каталогом http://mamantena.by/detskie-sadiki/ Сайт работает на Битрикс. Опыт с этой CMS очень желателен. Нужно: - По каждому детскому саду собрать максимально возможную информацию в интернете и добавить к нам в каталог. - Если это ...