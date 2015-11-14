Наполнить ИМ товаром

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок245 просмотров
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 Интернет-магазин на Drupal, прайс на продукцию, каталог продукции с картинками в PDF, картинки продукции (без какой-либо сортировки в размещении или названиях). 

Нужно на выходе: полностью готовый к работе ИМ с заполненным каталогом (сформирована структура каталога, заведены все товары – порядка 5 тыс. позиций, у каждого товара уникальное описание, таблица с характеристиками (если есть в каталоге) и минимум одна картинка) и информационными страницами. 

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8 лет назад
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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