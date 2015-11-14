Наполнить ИМ товаром

Интернет-магазин на Drupal, прайс на продукцию, каталог продукции с картинками в PDF, картинки продукции (без какой-либо сортировки в размещении или названиях).

Нужно на выходе: полностью готовый к работе ИМ с заполненным каталогом (сформирована структура каталога, заведены все товары – порядка 5 тыс. позиций, у каждого товара уникальное описание, таблица с характеристиками (если есть в каталоге) и минимум одна картинка) и информационными страницами.

более подробно отпишу в личке