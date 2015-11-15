Наполнение сайта контентом

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть первый сайт компании - http://www.moiokna.by/ Сейчас запускается второй с аналогичной структурой - http://imperial-okna.by/ В разделе каталога, аналогичному первому http://www.moiokna.by/catalog/ нужно будет найти и добавить фото по темам каталога "окна пвх" , "балконные рамы" , "обшивка вагонкой, пвх" и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно копировать товар на сайт с другого ресурса. Работы на день. А те кто умеет пользоваться парсером, то вообще не затруднит задачка.
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