Сделать объявления на avito. 320 штук.

$23
Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок243 просмотра
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Сделать объявления на авито с сайта www.ooo-demidovo.ru.

Все тексты и картинки для объявлений есть на сайте - надо просто перенести.

Оплата работы только по факту - никаких предоплат.

цена указана конечная - торга не будет.

срок на исполнение - до 16.11.2015.

сумма - 1500 рублей.

8 лет назад
bursnab
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
tokarenkotatyana
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$23
2 дня
Очень хорошее сотрудничество. Огромное спасибо! Очень надежный работодатель.
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