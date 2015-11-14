Необходимо разместить 20 ссылок на страницу сайта на форумах.

$9
Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Суть задания:

1.Общаясь на форумах,разместить 20 ссылок на страницы проекта (проект назову исполнителю - финансовая тематика)

2.Старайтесь размещать ссылки максимально естественно, чтобы это не было похоже на спам. Размещённые ссылки не должны быть удалены админами сайтов (блогов, групп соц. сетей), поэтому естественность очень важна.

3.Старайтесь размещать ссылки на живых и популярных форумах (блогах, соц. сетях), не нужно

постить на заброшенные площадки, куда не приходят поисковые машины, и нет

посетителей, т.к. смысл пиара в таком случае теряется. 

Оплата 600 руб из расчёта 30р. за одно размещение.

Выплаты на Вебмани.

8 лет назад
majors
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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