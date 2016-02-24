Наполнение нумизматического каталога

Наполнение сайтовЗавершен31 заявка278 просмотров
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Необходим контенщик для наполнения нумизматического каталога. Цены и условия работы обсуждаемы.

8 лет назад
madik2005
Илья 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Drozdova_sv
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Вот и подошла к концу первая часть наполнения. Очень плотно мы сотрудничали на протяжении 3-х месяцев. За это время не возникло не единого недоразумения, очень отзывчива, всегда на связи. Переварила через себя очень большой объем не знакомой и специфической информации =)) Временами САМА выступала инициатором и находила то, чего не было у нас на вооружении!!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество уже во второй части проекта!!!
Замечательный заказчик! Очень приятно работать, четкое постановление задачи. Проверка и оплата производилась быстро! В рабочее время всегда на связи, на все вопросы отвечает быстро и понятно. Рекомендую, да и сама не откажусь поработать снова!
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