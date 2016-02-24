Наполнение нумизматического каталога

Вот и подошла к концу первая часть наполнения. Очень плотно мы сотрудничали на протяжении 3-х месяцев. За это время не возникло не единого недоразумения, очень отзывчива, всегда на связи. Переварила через себя очень большой объем не знакомой и специфической информации =)) Временами САМА выступала инициатором и находила то, чего не было у нас на вооружении!!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество уже во второй части проекта!!!