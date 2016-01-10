Подбор изображений и размещение статей (150шт)

Приветствую.

Требуется контент менеджер для подбора изображений и размещения готовых материалов на сайт.

Всего материалов – 150. Сначала требуется наполнить около 50, далее по 5 в день.

Среднее количество изображений в статье – 10. Текст форматируется вручную (заголовки, подзаголовки, внутренние ссылки), из ворда напрямую вставлять нельзя.

Предлагаю 50 руб. За одну статю.