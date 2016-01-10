Подбор изображений и размещение статей (150шт)

$120
Наполнение сайтовЗавершен26 заявок337 просмотров
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Приветствую. 

Требуется контент менеджер для подбора изображений и размещения готовых материалов на сайт. 

Всего материалов – 150. Сначала требуется наполнить около 50, далее по 5 в день. 

Среднее количество изображений в статье – 10. Текст форматируется вручную (заголовки, подзаголовки, внутренние ссылки), из ворда напрямую вставлять нельзя. 

Предлагаю 50 руб. За одну статю.

8 лет назад
bverigin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
yellow-black
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$120
10 дней
Все отлично. Рекомендую как надежного и ответственного исполнителя.
Борис - хороший и приятный в общении заказчик. Поставил задачу - выполняешь. Во время присылал оплату и новые задания. Никаких задержек и простоев в работе. Рекомендую
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