Поиск каналов видео-блогеров

На заданную тему (например, автомобили) нужно найти каналы YouTube русскоговорящих блогеров с минимум 1K подписчиков.

В отчет надо занести следующую информацию:

- Название канала.

- URL канала.

- Имя автора (блогер обычно представляется в начале ролики или в описании его имя дается).

- Дата создания канала (брать с вкладки канала "О канале").

- Количество подписчиков (брать с вкладки канала "О канале").

- Количество просмотров (брать с вкладки канала "О канале").

- Количество роликов (если кликнуть на любом ролике из канала и навести мышкой на его название, то показывается всплывающее окно, где выводится количество видео).

- Email блогера (обычно есть в описании канала на вкладке "О канале" или же там нажать кнопку "Для коммерческих запросов: Показать адрес электронной почты").

- Ссылка на Facebook (может быть на вкладке канала "О канале").

- Ссылка на сайт (может быть на вкладке канала "О канале").

Пример заполнения отчета во вложении.

Указывайте стоимость заполнения информации о 100 каналах в USD.

В личку напишу тему поиска.