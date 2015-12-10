Заливка статей на сайт

Альбина, отличный заказчик и очень позитивный, веселый, классный и коммуникабельный человек ^_^ Если коротко о сотрудничестве с Альбиной по данному проекту, то ДЕСЯТЬ из пяти :) четкая постановка ТЗ, постоянно на связи, оплата в срок Рекомендую к сотрудничеству!