Заливка статей на сайт

Требуется разместить на сайте (озеленение, строительство, ландшафтный дизайн, благоустройство) новые заказы (проекты). Тексты не большие, но должны соответствовать тематике сайта и содержать слова близкие к ключевым. Чем больше будет размещено заказов, тем лучше! Стоимость работы?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
CMS Extasy, нужно отредактировать текст (выделить подзаголовки, списки), найти минимум 2 фотографии, желательно найти 1 видео, проставить 5 ссылок в конце и в середине статьи на смежные работы.
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