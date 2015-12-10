Заливка статей на сайт

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8 лет назад
curli_ledy
Альбина 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
yaleksandr89
Александр 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель, ответственно относится к работе, план не просто выполняет качественно, а еще и перевыполняет! Очень приятный в общении человек, позитивный и отзывчивый. РЕКОМЕНДУЮ!
Альбина, отличный заказчик и очень позитивный, веселый, классный и коммуникабельный человек ^_^ Если коротко о сотрудничестве с Альбиной по данному проекту, то ДЕСЯТЬ из пяти :) четкая постановка ТЗ, постоянно на связи, оплата в срок Рекомендую к сотрудничеству!