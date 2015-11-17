Заполнения магазина товаром. Опенкарт

Заполнить сайт сделанный в Adobe Muse, исходники все есть. Стили созданы, нужно копировать и вставлять текст с другого сайта, картинки, иногда таблицы. Заполнить нужно порядка 40 страниц Бюджет 45 р страница Срок до конца этой недели. У вас должен ...