Собрать контактны авторазборок по России

$30
Наполнение сайтовЗавершен5 заявок229 просмотров
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Необходимо создать базу контактов авторазборок по городам России.

Источники - сайты каталоги авторазборок например http://www.ferio.ru/ и поисковые системы.

Результат в виде электронной таблицы со столбцами город - название - email

Необходимо собрать 300 адресов.

8 лет назад
noys
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
Nokard
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$25
2 дня
Борис проявил себя как быстрый и четкий исполнитель. Молод и амбициозен. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик! Четко поставил задачу. Приятен и вежлив в общении. Быстро перечислил денежные средства после окончания работы. С таким заказчиком приятно сотрудничать, рекомендую!
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