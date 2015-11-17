Nokard

Борис Корнеев Nokard

 
26 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Работаю с видео. Монтаж, коррекция. Быстро, качественно
Отзывы заказчиков
noys
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 отзывов
$25
10 баллов
8 лет назад
Собрать контактны авторазборок по России
Борис проявил себя как быстрый и четкий исполнитель. Молод и амбициозен. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик! Четко поставил задачу. Приятен и вежлив в общении. Быстро перечислил денежные средства после окончания работы. С таким заказчиком приятно сотрудничать, рекомендую!
Ответный отзыв
Krunik
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Снабдить видео вод. знаком и наложить другой звук
Рекомендую
Быстрая и четкая реакция на работу, хороший работодатель.
Ответный отзыв
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1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга