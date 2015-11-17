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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
Борис проявил себя как быстрый и четкий исполнитель. Молод и амбициозен. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко поставил задачу. Приятен и вежлив в общении. Быстро перечислил денежные средства после окончания работы. С таким заказчиком приятно сотрудничать, рекомендую!
$2
10 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Быстрая и четкая реакция на работу, хороший работодатель.
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1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
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