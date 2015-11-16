CMS Extasy, нужно отредактировать текст (выделить подзаголовки, списки), найти минимум 2 фотографии, желательно найти 1 видео, проставить 5 ссылок в конце и в середине статьи на смежные работы.
Нужно разместить объявление о наборе авторов студ. работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разместить объявление о наборе авторов студ. работ на сайтах в разделе "работа. вакансии", на биржах удаленной работы для фрилансеров.
Для подтверждения прислать ссылки, скриншоты
Текст объявления есть
Оплата вебмани, яндекс
Пишите вашу стоимость за 10-50 объявлений
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