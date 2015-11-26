Научная статья для публикации в сборниках РИНЦ по бух.учету Тема "Калькуляция себестоимости продукции птицеводства по ее видам" Объем: 10 стр. Работа магистрантская Требования к содержанию: Постановка проблемы и пути ее решения Доработки входят в стоимость.
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