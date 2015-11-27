Заполнить сайт сделанный в Adobe Muse, исходники все есть.

Стили созданы, нужно копировать и вставлять текст с другого сайта, картинки, иногда таблицы.

Заполнить нужно порядка 40 страниц

Бюджет 45 р страница

Срок до конца этой недели.

У вас должен быть установлен Adobe Muse и быть в наличии Яндекс диск или МейлКлауд.