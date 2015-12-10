Подобрать материалы для карточки товара

CMS Extasy, нужно отредактировать текст (выделить подзаголовки, списки), найти минимум 2 фотографии, желательно найти 1 видео, проставить 5 ссылок в конце и в середине статьи на смежные работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подобрать материалы для создания карточки товара на смартфон ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL.
Состав карточки:
- фотографии:
- 3-4 фотографии устройства на белом фоне (т.е. фон должен отсутствовать, смотрите в примере внизу).
- Устройство должно быть показано с разных ракурсов: передняя, боковая, задняя часть, вполоборота.
- Устройство должно быть на каждой фотографии одного цвета (бывают модели разных цветов).
- Фотографии 550*550
- краткие технические характеристики формата (у каждого поля есть ограничение в 35 символов):
- Дисплей: 4 дюйма, 233 ppi
- Процессор: 2 ядра, 1,2 ГГц
- Память: 512 МБ RAM, 4 ГБ
- плюсы устройства в следующем формате (ограничение такое же - в 35 символов):
- Компактный размер
- Поддержка двух SIM-карт
- Низкая цена
- минусы устройства в следующем формате (тоже 35 символов):
- Малый объем встроенной памяти
- Быстро разряжающаяся батарея
- минимальная цена - если устройство продается в России, то берем у Яндекс.Маркета или официального производителя
Плюсы и минусы - Ferra, Hi-Tech, Mobile-review, Cnet и других.
Пример уже сделанной карточки.
Обращаем внимание, что качество подобранные материалов мы тщательно проверяем. Если работа сделана некачественно, то результат не принимается.
Данный проект - пробный. Если качество и сроки исполнителя нас устроят, можем говорить о гораздо большем количестве заказов с исполнителем (несколько сотен).
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