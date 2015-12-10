Подобрать материалы для карточки товара

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Необходимо подобрать материалы для создания карточки товара на смартфон ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL.

Состав карточки:

  • фотографии:

    • 3-4 фотографии устройства на белом фоне (т.е. фон должен отсутствовать, смотрите в примере внизу).
    • Устройство должно быть показано с разных ракурсов: передняя, боковая, задняя часть, вполоборота.
    • Устройство должно быть на каждой фотографии одного цвета (бывают модели разных цветов).
    • Фотографии 550*550
  • краткие технические характеристики формата (у каждого поля есть ограничение в 35 символов):

    • Дисплей: 4 дюйма, 233 ppi
    • Процессор: 2 ядра, 1,2 ГГц
    • Память: 512 МБ RAM, 4 ГБ
  • плюсы устройства в следующем формате (ограничение такое же - в 35 символов):

    • Компактный размер
    • Поддержка двух SIM-карт
    • Низкая цена
  • минусы устройства в следующем формате (тоже 35 символов):

    • Малый объем встроенной памяти
    • Быстро разряжающаяся батарея
  • минимальная цена - если устройство продается в России, то берем у Яндекс.Маркета или официального производителя
Технические характеристики нужно брать с GSMArena или сайта производителя.

Плюсы и минусы -  Ferra, Hi-Tech, Mobile-review, Cnet и других.

Пример уже сделанной карточки.

Обращаем внимание, что качество подобранные материалов мы тщательно проверяем. Если работа сделана некачественно, то результат не принимается.

Данный проект - пробный. Если качество и сроки исполнителя нас устроят, можем говорить о гораздо большем количестве заказов с исполнителем (несколько сотен).

8 лет назад
guest_14477804830185
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
Vaier
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$1
3 дня
Валерия очень ответственна и аккуратна. Однозначно положительный опыт сотрудничества.
Отлично!
yaleksandr89
Александр 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Александр - добросовестный специалист. Всё четко, быстро и ответственно. Рекомендую, отличный выбор.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
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