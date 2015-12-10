Подобрать материалы для карточки товара

Необходимо подобрать материалы для создания карточки товара на смартфон ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL.

Состав карточки:

фотографии: 3-4 фотографии устройства на белом фоне (т.е. фон должен отсутствовать, смотрите в примере внизу). Устройство должно быть показано с разных ракурсов: передняя, боковая, задняя часть, вполоборота. Устройство должно быть на каждой фотографии одного цвета (бывают модели разных цветов). Фотографии 550*550

краткие технические характеристики формата (у каждого поля есть ограничение в 35 символов): Дисплей: 4 дюйма, 233 ppi Процессор: 2 ядра, 1,2 ГГц Память: 512 МБ RAM, 4 ГБ

плюсы устройства в следующем формате (ограничение такое же - в 35 символов): Компактный размер Поддержка двух SIM-карт Низкая цена

минусы устройства в следующем формате (тоже 35 символов): Малый объем встроенной памяти Быстро разряжающаяся батарея

минимальная цена - если устройство продается в России, то берем у Яндекс.Маркета или официального производителя

Технические характеристики нужно брать с GSMArena или сайта производителя.

Плюсы и минусы - Ferra, Hi-Tech, Mobile-review, Cnet и других.

Пример уже сделанной карточки.

Обращаем внимание, что качество подобранные материалов мы тщательно проверяем. Если работа сделана некачественно, то результат не принимается.

Данный проект - пробный. Если качество и сроки исполнителя нас устроят, можем говорить о гораздо большем количестве заказов с исполнителем (несколько сотен).