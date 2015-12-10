Vaier

Валерия Фаркова Vaier

 
31 годРоссия/Курган
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
guest_14477804830185
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
9 баллов
8 лет назад
Подобрать материалы для карточки товара
Валерия очень ответственна и аккуратна. Однозначно положительный опыт сотрудничества.
Отлично!
Ответный отзыв