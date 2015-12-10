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Валерия Фаркова
Vaier
Vaier
31 год
Россия
/
Курган
8 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Гость
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
$1
9 баллов
8 лет назад
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Валерия очень ответственна и аккуратна. Однозначно положительный опыт сотрудничества.
Отлично!
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
1
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