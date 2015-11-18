Сбор информации (туризм)

Заполнить сайт сделанный в Adobe Muse, исходники все есть. Стили созданы, нужно копировать и вставлять текст с другого сайта, картинки, иногда таблицы. Заполнить нужно порядка 40 страниц Бюджет 45 р страница Срок до конца этой недели. У вас должен ...
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Приветствую.
Ищу ответственного человка для сбора информации по туристическим курортам. Требуется информация о стоимости продуктов и услуг, направлениях отдыха, сезону и т.д.
Для сбора информации могут подойди специализированные сайты и форумы.
Всего на данный момент 50 стран и около 300+ курортов по которым нужна информация. Бюджет - 5 000 рублей. Срок - 10-14 дней.
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