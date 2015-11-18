Сбор информации (туризм)

Приветствую.

Ищу ответственного человка для сбора информации по туристическим курортам. Требуется информация о стоимости продуктов и услуг, направлениях отдыха, сезону и т.д.

Для сбора информации могут подойди специализированные сайты и форумы.

Всего на данный момент 50 стран и около 300+ курортов по которым нужна информация. Бюджет - 5 000 рублей. Срок - 10-14 дней.