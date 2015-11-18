Поиск Видео к товарам

Заполнить сайт сделанный в Adobe Muse, исходники все есть. Стили созданы, нужно копировать и вставлять текст с другого сайта, картинки, иногда таблицы. Заполнить нужно порядка 40 страниц Бюджет 45 р страница Срок до конца этой недели. У вас должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подобрать Видеоролик подходящий по смыслу к товару
Каждая строка это товар, вам нужно подобрать видео к каждому товару,
На какие то товары вы можете не найти видео - это нормально, пропускайте
Видео нужно искать на ютубе, добавлять ссылку в которой будет виден id? пример:
https://www.youtube.com/watch?v=1uVqw9eG40U
Параметры ролика:
Длительность более 5 сек
Речь должна идти о товаре, конкретном или похожем.
Можно найти видео энциклопедическое например “как выбрать товар”.
Ищите товар по поисковым фразам в порядке убывания:
Модель “rs 104 h”
Бренд “Армед RS104-H” или просто Armed
Группа товаров “Кровать функциональная механическая с рамой Балканского”
Запросы связанные с товаром “как выбрать мед кровать” “кровати для больных”
Чтобы лучше понять как искать видео прочитайте описание ,оно поможет вам подобрать фразы для поиска.
Запрещенные каналы:
Запрещены рекламные ролики других магазинов ( логотип может быть)
Оплата за каждый уникальный ролик, подобранный к товару
Оставляйте комменты
Товары 3000
https://docs.google.com/spreadsheets/d/193tOe4CPzrIdI1xQ1ndwjHPYtlPRUlZzUMymE6RF6Rc/edit#gid=0
Интересуют добросовестные фрилансеры, которые вникнут в тз с которыми можно будет сотрудничать долго
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