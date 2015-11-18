Поиск Видео к товарам

Подобрать Видеоролик подходящий по смыслу к товару

Каждая строка это товар, вам нужно подобрать видео к каждому товару,

На какие то товары вы можете не найти видео - это нормально, пропускайте

Видео нужно искать на ютубе, добавлять ссылку в которой будет виден id? пример:

https://www.youtube.com/watch?v=1uVqw9eG40U

Параметры ролика:

Длительность более 5 сек

Речь должна идти о товаре, конкретном или похожем.

Можно найти видео энциклопедическое например “как выбрать товар”.

Ищите товар по поисковым фразам в порядке убывания:

Модель “rs 104 h”

Бренд “Армед RS104-H” или просто Armed

Группа товаров “Кровать функциональная механическая с рамой Балканского”

Запросы связанные с товаром “как выбрать мед кровать” “кровати для больных”

Чтобы лучше понять как искать видео прочитайте описание ,оно поможет вам подобрать фразы для поиска.

Запрещенные каналы:

METchanel

Запрещены рекламные ролики других магазинов ( логотип может быть)

Оплата за каждый уникальный ролик, подобранный к товару

Оставляйте комменты

Товары 3000

https://docs.google.com/spreadsheets/d/193tOe4CPzrIdI1xQ1ndwjHPYtlPRUlZzUMymE6RF6Rc/edit#gid=0

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