Наполнение товарами интернет магазин.

Ищу постера для постинга на форумах. Опыт работы обязателен. Подборплощадок по ТЗ самостоятельный. Требования к постам: · грамотность · попадание втему · естественность · не менее 200символов. Жду ваших ставок. Просьба указывать цену за пост с активной ссылкой на форумах (не за день работы) и в ...