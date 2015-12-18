Существующий интернет магазин [url=http://www.mega-turnik.com.ua/]www.mega-turnik.com.ua[/url] на платформе Битрикс необходимо доработать и сделать правки в корзине, настроить аналитику.Нужно автоматизировать и расширить функционал магазина. Интересует стоимость и срок исполнения заказа.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Существующий интернет магазин www.mega-turnik.com.ua необходимо перенести на платформу Битрикс с сохранением существующих чпу и структуры. Редизайн. Хотим максимально автоматизировать и расширить функционал магазина. Приаттачен ориентировочный перечень функционала сайта. Интересует стоимость и срок исполнения заказа.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть существующий на ВордПресс интернет магазин: www.mega-turnik.com.ua В связи с резким расширением ассортимента, появились проблемы с количеством характеристик в карточках товара и встала необходимость перехода на Opencart, также интересует редизайн и наполнение. Шаблон нравится такой (требует ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует наполнение интернет магазина товарами из оптовых прайсов или других вебресурсов.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад