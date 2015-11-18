Заполнить сайт сделанный в Adobe Muse, исходники все есть. Стили созданы, нужно копировать и вставлять текст с другого сайта, картинки, иногда таблицы. Заполнить нужно порядка 40 страниц Бюджет 45 р страница Срок до конца этой недели. У вас должен ...
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Нужно наполнить сайт на 1с битрикс
материалов много (10.000)
но загружать не через админку... а через exel
если кто знает как это делается.. пишите цену!
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