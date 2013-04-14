Контент-менеджер для музыкального сайта

Для музыкального сайта узко тематичной направленности (MetalRus.ru) ищется ответственный, надежный, адекватный, грамотный работник на постоянное сотрудничество.

Нужно на сайт добавлять новые материалы и обрабатывать имеющиеся с целью правильного отображения в различных разделах групп (новости, статьи, концерты итд). Важно не только умение добавить текст, но и разобраться над тем, как правильно настроить отображение информации.

Работать необходимо 20 часов в неделю. Обновления обязательны на протяжении каждого буднего из дней. Иногда будут небольшие дополнительные задания.

Так как работа для студентов, после успешного прохождения испытательного срока в 3 месяца, возможно будет предложена работа на постоянной основе с более высокой зарплатой (250$).

Желательно иметь скайп для переписки.