Контент-менеджер для музыкального сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки254 просмотра

Для музыкального сайта узко тематичной направленности (MetalRus.ru) ищется ответственный, надежный, адекватный, грамотный работник на постоянное сотрудничество.

Нужно на сайт добавлять новые материалы и обрабатывать имеющиеся с целью правильного отображения в различных разделах групп (новости, статьи, концерты итд). Важно не только умение добавить текст, но и разобраться над тем, как правильно настроить отображение информации.

Работать необходимо 20 часов в неделю. Обновления обязательны на протяжении каждого буднего из дней. Иногда будут небольшие дополнительные задания.

Так как работа для студентов, после успешного прохождения испытательного срока в 3 месяца, возможно будет предложена работа на постоянной основе с более высокой зарплатой (250$).

Желательно иметь скайп для переписки.

12 лет назад
Yam18
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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