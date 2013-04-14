Требуется человек на сайт по эмуляции консолей

Нужно следить за источниками, постать вовремя новости (обычно 1-3 в месяц, бывает и вообще нет) по эмуляторам. Также в конце месяца добавлять новые версии различных эмуляторов (описания составлять или по информации на форуме или по логам изменений в репозиториях) и новость итогов развития эмуляторов. То есть требуется человек отлично знающий тематику, все тонкости эмуляции (знать pcsx2, ppsspp, dolphin и т.д.) и настройки эмуляторов.

Всего будет получаться ~10 постов в месяц (эмуляторов + новостей), желательно чтобы вы могли и писать инструкции к эмуляторам полноценные. Тематика очень узкая, просьба не отписываться людям знакомым только поверхностно (например только что такое эмулятор), приветствуются только те кто постоянно следит за развитием различных эмуляторов и общается на профильных форумах.