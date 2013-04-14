Наполнить контентом форум сайта об игре World of Tanks. Требуется: -грамотный заголовок с точки зрения seo -1-2 предложения с описанием -скрины -сам файл Где брать контент - подскажу, с выходом ...
Поиск сайтов по заданным критериям
Необходимо находить сайты по заданным критериям.
Пример задания: нужно найти все сайты, на которых имеются каталоги предприятий и фирм города Киева,
или все российские доски объявлений с наличием рубрики подходящей под заданный сайт.
Оплата за 100урлов 100-300р.
Заявки фрилансеров
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