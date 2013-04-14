Необходимо находить сайты по заданным критериям. Пример задания: нужно найти все сайты, на которых имеются каталоги предприятий и фирм города Киева, или все российские доски объявлений с наличием рубрики подходящей под заданный сайт. ...
Необходимо наполнение интернет-магазина
Необходимо наполнение интернет-магазина. Интернет магазин на OpenCart. Примерно 2-3 тыс. позиций.
Заявки фрилансеров
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