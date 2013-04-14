Необходимо находить сайты по заданным критериям. Пример задания: нужно найти все сайты, на которых имеются каталоги предприятий и фирм города Киева, или все российские доски объявлений с наличием рубрики подходящей под заданный сайт. ...
Наполнить сайт контентом
Добрый день!
Мне нужно наполнить сайт текстами (тексты готовы)!
около 40 страниц.
Система управления есть.
= оцениваю эту работу примерно в 3000 - 5000 руб.
/подробное тех.задание - для конкретных исполнителей/
В дальнейшем потребуется вести администрирование сайта,
дорабатывать, развивать, продвигать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $13
Задача - загрузить описание эхолотов в CMS PhpShop c другого сайта. 1 эхолот загружен для образца. Что заполняется: 1. Создать соответствующие подкатегории в категории Эхолоты по образцу созданной 2. загрузить изображение ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно разместить 100 рекламных объявлений о фирме, на всех доступных площадках в регионе Санкт-Петербург и Ленобласти, как можно скорее. Тематика – обработка стекла, торговое оборудование и мебель из стекла, текст и по возможности картинки. И ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо добавить центры йоги из списка на сайт http://paheli.ru, Как здесь: http://paheli.ru/yoga/club/era-vodoleya То есть добавляется название, логотип, фотографии клуба, адрес, телефон, сайт, email. Также нужно написать короткое описание ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
нужны исполнители для активного общения на форуме, (на собвственном) форуме, общение только тематическое, ориентировачная стоимость 7 рублей за целевое, тематическое одно сообщение. индивидуально обсуждаются и условия и цены.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно следить за источниками, постать вовремя новости (обычно 1-3 в месяц, бывает и вообще нет) по эмуляторам. Также в конце месяца добавлять новые версии различных эмуляторов (описания составлять или по информации на форуме или по ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Ищу человека, который займется развитием веб-мастерского форума. Тематика: привлечение аудитории, монетизация сайтов, веб-аналитика, электронная коммерция и др. Форум не совсем пустой и новый: есть несколько сотен тем и некоторое количество посетителей. Форум не про SEO ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
В раздел сайта подобрать 27 иконок, на каждый вид товара. - размер каждой иконки 100x100 - иконка должна быть на прозрачном фоне в формате .png - иконки должны сочетаться друг с другом ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо наполнение интернет-магазина. Магазин вот этот http://mastertrg.ru/. Наполнение по типу вот этого http://www.mebell.ru/, предмет наполнения - корпусная мебель, диваны. В каждом элементе корпусной мебели существуют подэлементы, т.е. из чего состоит данный комплект мебели. Как делается ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад