Внести описание товара в PhpShop

Задача - загрузить описание эхолотов в CMS PhpShop c другого сайта.

1 эхолот загружен для образца.

Что заполняется:

1. Создать соответствующие подкатегории в категории Эхолоты по образцу созданной

2. загрузить изображение товара (максимального разрешения, что выдает исходный сайт, одну штуку)

3. Краткое описание товара - 2-3 абзаца сверху Все форматирование должно остаться (при копировании через буфер оно остается)

4. Подробное описание - полное описание, без рекомендованных к покупке допаксессуаров (см. образец). Все форматирование должно остаться (при копировании через буфер оно остается).

5. Если есть инструкции, загрузить их в «Документы - файлы»

6. Заполнить закладку характеристики теми значениями, что есть.

У аксессуаров характеристик и файлов нет. Только название, картинка, описания (полное и краткое). Краткое описание - в большинству 1 предложение

Всего 34 эхолота и 25 аксессуаров

Конкретные ссылки на источник и целевой сайт по запросу.

Оплата немедленно после исполнения и проверки.