Всем привет! Хотим принципиально переделать дизайн и интерфейсы у сайта. Текущий дизайн сделан "на коленке" и "безобразен, безобразностью советского плюшевого медведя" Нам нужно не просто нарисовать сайт по прототипам (которые есть частично) нам нужна ИДЕЯ. ...
- Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Для постоянного сотрудничества! 1. com-arenda.ru Ситуация: сайт сделан «на коленке» и нуждается в обновлении, есть концепции, изложенные письменно в виде ТЗ. Переделывать будем, постепенно начиная с разработки стилей текстов, элементов управления, цветовых схем т.д. Сами ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
О проекте: Федеральный каталог бизнес центров http://bcbook.ru/. Мы хотим сделать сайт интереснее с помощью статей и обзоров рынка аренды коммерческой недвижимости. Что нужно 1. Интересные сравнительные статьи-обзоры рынка аренды коммерческой недвижимости и бизнес центров почти во всех городах ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
О проекте Федеральный каталог бизнес центров: www.bcbook.ru Оплата: Фиксированная оплата за каждую созданную (принятую администратором) страницу в размере 25 руб./шт. 2 раза в месяц 15 и 30 числа каждого месяца (или раз в неделю если так будет ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
О проекте Федеральный каталог бизнес центров: www.bcbook.ru Что надо делать: 1. Наполнять каталог: искать, находить сайты бизнес центров по всей России 2. В личном кабинете каталога методом простого «копи-паста» создавать страницы бизнес центров. Конкретнее: Страницы создавать в соответствии с требованиями. Админка каталога имеет ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
http://vk.com/myshotphoto Мне нужны участницы ДЕВУШКИ от 18 лет! Живые! Не фейковые!Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Обязанности: - разработка функциональных модулей, - оперативное обновление сайта. Навыки: - знание Framework Yii, HTML, CSS, javascript, Ajax, jQuery - способность доводить работу до конца; - умение разбираться в чужом коде; Условия работы: - Свободный график работы, - Работа в офисе или ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт конкурс. Ситуация: есть идея, выполнен дизайн и верстка. ТЗ (описание) выполнено очень кратко своими словами. Необходимо: написать полноценное ТЗ, выбрать движок и "натянуть" на него верстку. Прошу указывать время на выполнение и стоимость работ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад