ptil

Сергей Ермаков ptil

 
44 годаРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Дизайн сайта и разработка интерфейса.

    Всем привет! Хотим принципиально переделать дизайн и интерфейсы у сайта. Текущий дизайн сделан "на коленке" и "безобразен, безобразностью советского плюшевого медведя" Нам нужно не просто нарисовать сайт по прототипам (которые есть частично) нам нужна ИДЕЯ. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищется веб-дизайнер для сопровождения 2 проектов.

    Для постоянного сотрудничества! 1. com-arenda.ru Ситуация: сайт сделан «на коленке» и нуждается в обновлении, есть концепции, изложенные письменно в виде ТЗ. Переделывать будем, постепенно начиная с разработки стилей текстов, элементов управления, цветовых схем т.д. Сами ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны журналисты\репортеры\копирайтеры

    О проекте: Федеральный каталог бизнес центров http://bcbook.ru/. Мы хотим сделать сайт интереснее с помощью статей и обзоров рынка аренды коммерческой недвижимости. Что нужно 1. Интересные сравнительные статьи-обзоры рынка аренды коммерческой недвижимости и бизнес центров почти во всех городах ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются контент менеджеры. Наполнение каталога.

    О проекте Федеральный каталог бизнес центров: www.bcbook.ru Оплата: Фиксированная оплата за каждую созданную (принятую администратором) страницу в размере 25 руб./шт. 2 раза в месяц 15 и 30 числа каждого месяца (или раз в неделю если так будет ...

    HTML
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются контент-менеджеры. Наполнение каталога

    О проекте Федеральный каталог бизнес центров: www.bcbook.ru Что надо делать: 1. Наполнять каталог: искать, находить сайты бизнес центров по всей России 2. В личном кабинете каталога методом простого «копи-паста» создавать страницы бизнес центров. Конкретнее: Страницы создавать в соответствии с требованиями. Админка каталога имеет ...

    HTML
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен Web-программист (PHP)

    Обязанности: - разработка функциональных модулей, - оперативное обновление сайта. Навыки: - знание Framework Yii, HTML, CSS, javascript, Ajax, jQuery - способность доводить работу до конца; - умение разбираться в чужом коде; Условия работы: - Свободный график работы, - Работа в офисе или ...

    PHPJavascriptHTMLCSSjQueryAjaxYii
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка програмной части сайта + ТЗ.

    Сайт конкурс. Ситуация: есть идея, выполнен дизайн и верстка. ТЗ (описание) выполнено очень кратко своими словами. Необходимо: написать полноценное ТЗ, выбрать движок и "натянуть" на него верстку. Прошу указывать время на выполнение и стоимость работ.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
maximus007
Максим 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$700
10 баллов
11 лет назад
Разработка програмной части сайта + ТЗ.
Только положительные эмоции от сотрудничества. Проект хотелось не то, чтобы просто сделать, а внести и дополнить его как свой. Спасибо!
Максим - молодец. В отличии от многих своих коллег мыслит широко и может сам предлагать идеи и решения. Делает все быстро. Быстро вносит изменения. Будем сотрудничать и далее.
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