Всем привет! Хотим принципиально переделать дизайн и интерфейсы у сайта. Текущий дизайн сделан "на коленке" и "безобразен, безобразностью советского плюшевого медведя" Нам нужно не просто нарисовать сайт по прототипам (которые есть частично) нам нужна ИДЕЯ. ...