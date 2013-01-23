Разработка програмной части сайта + ТЗ.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок344 просмотра

Сайт конкурс.

Ситуация: есть идея, выполнен дизайн и верстка. ТЗ (описание) выполнено очень кратко своими словами.

Необходимо: написать полноценное ТЗ, выбрать движок и "натянуть" на него верстку.

Прошу указывать время на выполнение и стоимость работ.

13 лет назад
ptil
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$700
5 дней
Максим - молодец. В отличии от многих своих коллег мыслит широко и может сам предлагать идеи и решения. Делает все быстро. Быстро вносит изменения. Будем сотрудничать и далее.
Только положительные эмоции от сотрудничества. Проект хотелось не то, чтобы просто сделать, а внести и дополнить его как свой. Спасибо!

Заявки фрилансеров

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад