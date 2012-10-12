Настроить сайт на OpenCard Бюджет 2500 руб Icq 613971230
Отображение проводов по JSON-модели в 3D, three.js
Требуется написать JavaScript по отображению проводов в 3D:
1. Отображение до 10 проводов. Каждый провод задается начальными координатами (X, Y, Z). Провод состоит из отрезков, конечные координаты которых задаются точками (XN, YN, ZN). Система координат отрезков отсчитывается от (X, Y, Z) каждого провода.
2. Глубина сцены не задана и нужно отображать провода полностью.
3. Необходимо оптимизировать отображение на различных увеличениях для уменьшения детализации проводов.
4. При максимальном приближении провода он должен отображаться в виде трубы. Пример для затравки http://jsfiddle.net/wonderu/2eJ2X/embedded/result/
5. Должна поддерживаться навигация мышью (указателем - поворот, колесом - увеличение) и с клавиатуры (WASD - для перемещения вдоль проводов)
6. Загрузка модели должна осуществляться из модели примерно такой структуры:
[
{
X1, //X координата начала
Y1, //Y координата начала
Z1, //Z координата начала
[{XN1, YN1, ZN1}, {XN2, YN2, ZN2}, {XN3, YN3, ZN3}...] // координаты отрезков
},
...
]
Нефункциональные требования:
1. Браузеры: IE8+, Google Chrome 20+, Firefox 14+
2. Технология отображения three.js.
3. Минимум 25 FPS (на 10 проводах, в каждом по 1000 отрезков) в Google Chrome 22 на Core i5, встроенное видео, 4 Гб ОЗУ.
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