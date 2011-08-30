Нужно что бы пользователи при регистрации могли загружать свои фотографии в профиль.Сайт на joomla. Меня интересуют заявки только с указанием хотя бы примерной цены проекта.
Настроить сайт на OpenCard
Настроить сайт на OpenCard
Бюджет 2500 руб
Icq 613971230
Заявки фрилансеров
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