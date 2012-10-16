http://trucksformer.ru/ru/configurator/#from=brand... необходимо написать программный модуль — «конфигуратор», только по марке мерседес + Unimog: подразделяется на три вида 1. коммунальная техника ...
Сделать онлайн заказ на сайте.
Здравствуйте. Есть сайт. imperiataxi.ru
Нужно реализовать возможность онлайн заказа с со страницы которые будут приходить сразу в программу.
Вот как отписался разработчик о процедуре.
Приветствую !
Заказ в нашей системе можно создать так:
http://000.000.000.000:0000/?OperationType=1&key=КЛЮЧ&DateO=
30.08.2011&TimeO=19:11:10&fio=&Phone=(911)111-11-22&StartStreet=Тест&Home=1&
Porch=2&Kvartira=3&EndStreets=Погороду&Address_To_Home=4&TypeCar=Эконом&Comments
=Комментарий!!!&Ext_System_Order_ID=a112
где:
key - на данный момент не используется
DateO - дата подачи
TimeO - время подачи
Phone - телефон клиента в формате (ххх)ххх-хх-хх
StartStreet - начальный адрес (улица)
Home - начальный адрес (дом)
Porch - начальный адрес (подъезд)
Kvartira - начальный адрес (квартира)
EndStreets - конечный адрес (улица)
Address_To_Home - конечный адрес (дом)
TypeCar - желаемый тип ТС
Comments - комментарий к заказу
Ext_System_Order_ID– необязательное поле – можете подавать свой идентификатор заказа.
Пример:
http://www.taximsk.ru/on-layn-zakaz
Остальные детали по поводу граф заполнения после выбора исполнителя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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