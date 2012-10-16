Сделать онлайн заказ на сайте.

Здравствуйте. Есть сайт. imperiataxi.ru

Нужно реализовать возможность онлайн заказа с со страницы которые будут приходить сразу в программу.

Вот как отписался разработчик о процедуре.

Приветствую !

Заказ в нашей системе можно создать так:

http://000.000.000.000:0000/?OperationType=1&key=КЛЮЧ&DateO=

30.08.2011&TimeO=19:11:10&fio=&Phone=(911)111-11-22&StartStreet=Тест&Home=1&

Porch=2&Kvartira=3&EndStreets=Погороду&Address_To_Home=4&TypeCar=Эконом&Comments

=Комментарий!!!&Ext_System_Order_ID=a112

где:

key - на данный момент не используется

DateO - дата подачи

TimeO - время подачи

Phone - телефон клиента в формате (ххх)ххх-хх-хх

StartStreet - начальный адрес (улица)

Home - начальный адрес (дом)

Porch - начальный адрес (подъезд)

Kvartira - начальный адрес (квартира)

EndStreets - конечный адрес (улица)

Address_To_Home - конечный адрес (дом)

TypeCar - желаемый тип ТС

Comments - комментарий к заказу

Ext_System_Order_ID– необязательное поле – можете подавать свой идентификатор заказа.

Пример:

http://www.taximsk.ru/on-layn-zakaz

Остальные детали по поводу граф заполнения после выбора исполнителя.