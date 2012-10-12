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Обновить модуль под DLE 9.7
После переезда с DLE 9.0 на 9.7 перестал работать модуль. Необходимо восстановить его работоспособность. Модуль не большой. Выполняет пару функций.
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