Обновить модуль под DLE 9.7

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки119 просмотров

После переезда с DLE 9.0 на 9.7 перестал работать модуль. Необходимо восстановить его работоспособность. Модуль не большой. Выполняет пару функций.

DLE
13 лет назад
webantis
36 лет
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров