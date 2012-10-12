Прикрутить CMS

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Закрыт4 заявки156 просмотров

Требуется к натянуть уже готовую верстку на Joomla 2.5

Верстку можно посмотреть тут:

http://food1.vargentum.ru/serv_nav.html

Ставить необходимо на joomshopping+ к2 и jcomments

Joomla
13 лет назад
peca
Петр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров