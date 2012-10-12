Доработка админпанели для Opencart 1.5.3.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Имеется: интернет-магазин компьютерной техники на Opencart (релиз ocStore 1.5.3.1)

Требуется: внедрить в админпанель форму упрощающую заполнение информации о товаре.

Т.е при добавлении нового товара выводится форма, где из выпадающего списка выбираются предустановленные данные.

Для каждой категории товара своя форма.

Категорий до 13 шт.

Язык формы: русский

В прикрепленном файле образец с пояснениями для катерогии "Аудио"

ocStoreOpencart
13 лет назад
toljane
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров