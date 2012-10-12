Качественная единоразовая оптимизация сайта под поисковики Google и Яндекс.
Создание личного кабинета
Требуется сделать личный кабинет (без привязки к основному сайту).
Основная цель лк – автоматизации заказов от дилеров и дистрибьюторов, оповещение, информационность о продукции.
По дизайну: Придумывать ничего не нужно, тупо использовать дизайн с основного сайта (возможно с небольшими правками стилей).
По функционалу:
Впринцепи ничего такого нового и сложного...
Администрирование (редактировать, обновлять, следить и т.п.) будет seo оптимизатор;
Желательно реализацию сделать через какую-нибудь CMS;
Без автоматического формирования документов (!);
Доступ в ЛК по средством логин-пароль;
Заказ нужного оборудования, расходников и услуг, через лк;
Отслеживание заказа в реальном времени;
Бонусная программа;
Реализация сообщений типа "личные сообщения" и "форум".
От Вас требуется:
Обозначить сроки (15 октября – начало работы);
Стоимость;
Место обитания (проживание);
Желательно из Москвы (Личная встреча).
P.S. Данные заявок скрыты.
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