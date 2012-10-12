Создание личного кабинета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки150 просмотров

Требуется сделать личный кабинет (без привязки к основному сайту).

Основная цель лк – автоматизации заказов от дилеров и дистрибьюторов, оповещение, информационность о продукции.

По дизайну: Придумывать ничего не нужно, тупо использовать дизайн с основного сайта (возможно с небольшими правками стилей).

По функционалу:

Впринцепи ничего такого нового и сложного...

Администрирование (редактировать, обновлять, следить и т.п.) будет seo оптимизатор;

Желательно реализацию сделать через какую-нибудь CMS;

Без автоматического формирования документов (!);

Доступ в ЛК по средством логин-пароль;

Заказ нужного оборудования, расходников и услуг, через лк;

Отслеживание заказа в реальном времени;

Бонусная программа;

Реализация сообщений типа "личные сообщения" и "форум".

От Вас требуется:

Обозначить сроки (15 октября – начало работы);

Стоимость;

Место обитания (проживание);

Желательно из Москвы (Личная встреча).

P.S. Данные заявок скрыты.

13 лет назад
Yeeko
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров