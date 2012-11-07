Качественная единоразовая оптимизация сайта

С Алексеем сотрудничал в первые. Необходимо было сделать некоторые доработки по оптимизации сайта. Алексей справился на все 100% . Был рад, что остановился именно на этом фрилансере. Так как Сайт постоянно нужно развивать, думаю, что еще не раз воспользуюсь услугами Алексея. Алексей, Большое спасибо за качественную работу!