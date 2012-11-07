Качественная единоразовая оптимизация сайта

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  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки187 просмотров

Качественная единоразовая оптимизация сайта под поисковики Google и Яндекс.

13 лет назад
Silkworm
Дмитрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AleksRF
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
7 дней
С Алексеем сотрудничал в первые. Необходимо было сделать некоторые доработки по оптимизации сайта. Алексей справился на все 100% . Был рад, что остановился именно на этом фрилансере. Так как Сайт постоянно нужно развивать, думаю, что еще не раз воспользуюсь услугами Алексея. Алексей, Большое спасибо за качественную работу!
Работой с Дмитрием доволен. Дмитрий человек, адекватный, внес аванс, содействовал ходу работ отвечая на рабочие моменты. приятно работать с этим заказчиком. Спасибо за выбор.

Заявки фрилансеров

AleksRF
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад