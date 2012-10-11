Доработка сайта на Host SMC

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок91 просмотр

Требуется опытный программист на проект доработки сайта на 6-ой версии Hostcms с открытым кодом.

Если у вас есть заинтересованность в проекте мы можем выслать готовое ТЗ.

Необходимо доработать стандартный функционал по двум направлениям.

1) Осуществление заказа тарифа и дополнительных услуг в магазине – выписка счетов,

последующая автиматизация выписки счетов. Автоматическая подготовка актов выполненных работ.

Уведомления об окончании срока тарифа, окончании денег на лицевом счете.

2) Личный кабинет пользователя. Дорабатывается функционал заказов и счетов.

Появляется новый функционал актов о выполненных работ – его разработчики не закладывают

в функционал интернет-магазин, т.к. в основном это магазин товаров, что не требует

подписания актов, за исключением работы с юрлицами. Новый функционал заказанных услуг.

Доработка функционала запроса в поддержку сайта и связка его с бухгалтерскими документами-актами.

13 лет назад
koteva
Любовь 
29 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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