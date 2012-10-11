Необходима програма, в которую добавляются домены, к каждому домену нужно прикрепить 1 файл с реферами и 1 файл sitemap. Также в программу нужно будет добавлять список прокси (500 штук) у которых примерно такой вид "ip-прокси:порт@логин:пароль" ...
Доработка сайта на Host SMC
Требуется опытный программист на проект доработки сайта на 6-ой версии Hostcms с открытым кодом.
Если у вас есть заинтересованность в проекте мы можем выслать готовое ТЗ.
Необходимо доработать стандартный функционал по двум направлениям.
1) Осуществление заказа тарифа и дополнительных услуг в магазине – выписка счетов,
последующая автиматизация выписки счетов. Автоматическая подготовка актов выполненных работ.
Уведомления об окончании срока тарифа, окончании денег на лицевом счете.
2) Личный кабинет пользователя. Дорабатывается функционал заказов и счетов.
Появляется новый функционал актов о выполненных работ – его разработчики не закладывают
в функционал интернет-магазин, т.к. в основном это магазин товаров, что не требует
подписания актов, за исключением работы с юрлицами. Новый функционал заказанных услуг.
Доработка функционала запроса в поддержку сайта и связка его с бухгалтерскими документами-актами.
Заявки фрилансеров
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