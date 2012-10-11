Движок каталога компаний с отзывами

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок123 просмотра

Требуется написать код админки для управления каталогами фирм, расположенными на разных хостингах.

Создать парсер Желтых страниц, чтобы наполнить базу данных админки фирм.

Создать скрипты каталога, которые будут размещать на конечных хостингах – можно приспособить бесплатные DLE

Далее выводить части это БД на разных сайтах каталогах.

Админка должна обладать следующим функционлом: добавить сайт, задать какие части бд должны показываться на сайте, создавать страницы на сайтах, отвечать на письма пользователей, добавлять фирмы, модерировать отзывы и самому их добавлять.

Есть нарисованное ТЗ, вышлю ссылку

Дмитрий

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Срок 4–5 дней.

Дмитрий

ICQ 49265868девять

Skype kottolik

DLE
13 лет назад
kottolik
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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