Создать pop-up

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Есть сервис вебинаров: http://www.b2bbasis.ru/ru/webinars/detail.php?ID=1503

Ссылка на регистрацию на один из вебинаров.

Надо создать popup, чтобы когда человек зарегистрировался, он сразу всплывал, и предлагал нажать на одну из социальных кнопок.

Соц кнопки должны вести на страницу с расписанием вебинаров.

Пример на картинке в аттаче

В ответе сразу указывайте сроки, и примерную стоимость.

13 лет назад
lopopok
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров