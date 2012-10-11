Разработка портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок139 просмотров

Нужно разработать портал

ТЗ прикрепляю

Можно на CMS

Мой скайп: gedeon_uyra

13 лет назад
germash
Гермаш 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров