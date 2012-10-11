Требуется программист для исправления интернет-магазина кальянов Подробное описание задач могу выслать файлом ворд От исполнителя требуется: Опыт работы не менее 1 года на UMI CMS Адекватная цена ...
Установить в ИМ разные способы оплаты
Здравствуйте. Нужно установить в им различные способы оплаты (движок опенкарт)
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