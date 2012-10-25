Здравствуйте, я создала группу в контакте и мне нужно набрать туда народ. Сама я не люблю соцсети и не сижу в них, так как нет времени и желания.Может кто-то сидит в контакте и добавит в ...
Прочее4 заявки
Закрыт
11 лет назад
Здравствуйте, я создала группу в контакте и мне нужно набрать туда народ. Сама я не люблю соцсети и не сижу в них, так как нет времени и желания.Может кто-то сидит в контакте и добавит в ...
Здравствуйте, нужно установить единую кассу в интернет-магазин (опенкарт).
Я скачала шаблон, нужно теперь установить его на опенкарт osStore1531 (не принципиально важно именно мой шаблон, вдруг он не установится, можно и другие, если кто знает заодно посоветуйте, может лучше какой платный).
Здравствуйте. Нужно установить в им различные способы оплаты (движок опенкарт)