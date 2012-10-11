Добавить авторизацию через соц. сети

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок144 просмотра

Собственно все есть в названии.

Есть интернет магазин, необходимо добавить для него возможность авторизации и регистрации пользователей с помощью соц. сетей.

Интересует стоимость/срок.

Заинтересовавшимся сайт сброшу в личку.

13 лет назад
Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров